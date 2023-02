Filha pede ajuda para comprar mantimentos para mãe acamada

Nesta quinta-feira, 23, Kamila Alves usou as redes sociais para pedir a ajuda dos cidadãos para comprar fraldas tamanho XG, leite e Cremogema para sua mãe, que está acamada por conta do Diabetes e de problemas renais que a obrigam a realizar hemodiálise no Hospital Nossa Senhora da Conceição.

A mãe de Kamila é Maria Nazaré, popularmente conhecida como Maria do Campo da Vila. É que ela reside na Rua 11, nº 93, do referido bairro que está situado na sede da cidade de Lagarto, e também necessita de uma cama hospitalar.

“A minha mãe está acamada. Ela é aposentada, mas o dinheiro dela não dá, e nem eu tenho condições de ajudar. Ela gasta dois pacotes de fraldas por semana e a Secretaria de lagarto só dá dois pacotes por mês”, contou.

Os interessados em ajudar podem realizar um PIX da Chave CPF 05380452566, em nome de José Adilson Alves da Silva Deus. Também podem ser transferidos recursos para a conta Nubank: 13291741-9 da agência 0001 do banco 0260, em nome de Ary.