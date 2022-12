Filho mata namorado da mãe a facadas

No último domingo, 18, um homem foi morto a golpes de faca no bairro Dom Luciano, Zona Norte da capital.

De acordo com a Polícia Militar, o crime teria ocorrido quando a vítima deixava a sua namorada em casa.

Segundo o relato da namorada da vítima, o autor do crime teria sido seu filho. Segundo ela, assim que o namorado estacionou o carro em frente a casa dela, seu filho foi ao encontro deles e efetuou vários golpes de faca na vítima.

Ainda conforme relatou a namorada à PM, após o ocorrido, a vítima teria conseguido sair do carro e tentado correr até a casa da sua mãe, que era próximo do local do crime, mas não resistiu e acabou indo à óbito em via pública.

Segundo a polícia, a namorada da vítima acionou a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O autor do crime fugiu do local. Qualquer informação que possa auxiliar na investigação deste caso pode ser repassada através do Disque-Denúncia, 181.

