Fim de ano: Confira as recomendações para evitar roubos e furtos

Com a chegada do mês de dezembro, festividades e pagamento do 13º salário, também vem a temporada de compras de fim de ano. É comum nesta época que os centros comerciais recebem cada vez mais pessoas em busca de presentes, itens para casa ou produtos para uso pessoal, o que leva a Polícia Militar a desencadear a Operação Comércio Mais Seguro. Mas a corporação também orienta que as pessoas adotem alguns cuidados para auxiliar o trabalho da polícia e evitar crimes de roubo e furto.

Dentre as recomendações feitas pela Polícia Militar, está a de utilizar cartões e transferências via PIX para evitar a exposição de dinheiro, conforme destacou a tenente-coronel Claudice Santos.

“Mas se não for possível essa alternativa, recomenda-se separar o dinheiro para compras pequenas, como lanches, a fim de evitar manusear uma grande quantidade de cédulas”, orientou a militar

Além do cuidado com o dinheiro, a tenente-coronel Claudice Santos fez recomendações quanto ao uso de bolsas. “Optar por utilizar a bolsa na parte frontal e que o zíper esteja na parte interna do corpo, evitando qualquer investida mal intencionada”, destacou.

Outro cuidado primordial nesta época de intensa movimentação de pessoas nos centros comerciais é com o celular. “Evitar utilizar celulares nas ruas, procurando manuseá-lo ou utilizá-lo dentro de algum estabelecimento comercial”, indicou a tenente-coronel.

Em caso de dúvidas quanto ao funcionamento de um produto, preços ou pagamento, também é aconselhável procurar um funcionário do estabelecimento comercial. “Evitando que pessoas mal-intencionadas ofereçam suposta ajuda”, alertou a militar.

Ainda de acordo com a tenente-coronel, também é preciso estar atento aos locais por onde se está transitando. “Evitar andar por locais ermos e com menos movimentação a fim de evitar qualquer investida má-intencionada”, enfatizou.

Fonte: SSP/SE