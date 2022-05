Fim de semana: IML recolhe 13 corpos, sendo um deles em Boquim

No último final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu 13 corpos no estado de Sergipe, sendo um deles procedente do município de Boquim. O corpo ainda está sem identificação e foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no povoado São Miguel dos Anjos.

Além disso, no último domingo, 1° de maio, o IML recolheu o corpo de Kaique Ramon Rocha de Freitas, de 29 anos, que era muito conhecido em Lagarto. Ele foi encontrado sem vida em um apartamento situado no bairro Luzia, em Aracaju.

Ainda de acordo com o IML, no último fim de semana, Sergipe registrou três mortes violentas por arma de fogo, duas por queda da própria altura, duas enforcamento e uma por asfixia, além de duas mortes a esclarecer.