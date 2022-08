IML recolhe corpos em Lagarto e Tobias Barreto durante o fim de semana

No último final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu 20 corpos em Sergipe, dos quais dois são oriundos de Lagarto e outros dois de Tobias Barreto, na região centro-sul do estado.

No sábado, 6, o IML recolheu um corpo do sexo feminino sem identificação, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), procedente do município de Lagarto e que foi vítima de um acidente de trânsito.

Naquele mesmo dia, o IML enviou uma unidade para Tobias Barreto, onde recolheu os corpos de Darlysson Rodrigues de Araújo, de 23 anos, vítima de homicídio por arma de fogo, e de Maico Bezerra dos Santos, de 36 anos, vítima de enforcamento.

Já no domingo, 7, o Instituto recolheu o corpo de José Ilton dos Santos, de 48 anos, no povoado Boa Vista do Urubu, na zona rural de Lagarto. Contudo, a causa da morte ainda será esclarecida.

Cabe destacar que dos 20 corpos recolhidos, cinco foram de vítimas de acidente de trânsito, cinco de vítimas de homicídio por emprego de arma de fogo, e dois de queda da própria altura. Outros três ainda não tiveram a causa da morte revelada.