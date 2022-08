Fim de semana será de chuvas leves e pontuais em Sergipe

Em razão do escoamento vindo do Sudeste, os efeitos marítimos de ventos vindos do oceano ocasionarão chuvas pontuais em Sergipe durante este fim de semana. Ao contrários dos últimos dias, as temperaturas máximas se elevam alguns pontos, enquanto as mínimas caem no interior do estado.

Neste sábado, 6, espera-se durante a madrugada precipitações leves e isoladas no Baixo São Francisco Sergipano e Grande Aracaju e tempo nublado nos demais. Pela manhã elas ocorrem em todo o Estado, enquanto que à tarde, o tempo fica parcialmente nublado no litoral e chove de forma leve. Já no período noturno, o tempo fica nublado nos oito territórios. As temperaturas mínimas serão de 22,3°C no litoral e 18,9°C no interior, enquanto as máximas chegam a 28,1°C, e 27,8°C, respectivamente.

Já a madrugada deste domingo,7, será de tempo nublado nos oito territórios e a manhã e tarde terão chuvas leves e isoladas em todos eles, enquanto no período noturno o tempo tende a ser parcialmente nublado. No litoral os termômetros registram de 21,5°C à 28°C, já no interior eles marcam entre 18,2°C e 26,2°C.