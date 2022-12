Fim de semana será de tempo firme em Sergipe

já a madrugada do dia 1º janeiro de 2023, terá tempo nublado no litoral e precipitações leves e rápidas no interior. Pela manhã, a probabilidade é de chuvas leves e isoladas em todo o estado. Já no período da tarde, elas ocorrem em municípios do Território Agreste Central, ficando o tempo parcialmente nublado nos demais, enquanto o período da noite tende a ser de tempo nublado ao longo de todo território Sergipano.

As temperaturas mínimas ficam em torno de 24,2°C no litoral e 22°C no interior e as máximas serão de 30,2°C e 31,6°C, respectivamente.