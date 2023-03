Fim de semana tem previsão de tempo nublado e chuvas leves

Em Sergipe, o fim de semana começa com tempo nublado em quase todos os territórios, havendo possibilidade de chuvas leves apenas no interior do estado. O calor do verão deve elevar as temperaturas para mais de 32,2°C no interior. O litoral também deve manter temperaturas elevadas, passando dos 30°C, de acordo com a gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

Para a manhã deste sábado, 11, há a possibilidade de tempo parcialmente nublado e durante a tarde, previsão de céu aberto com poucas nuvens em todas as regiões. A noite aguarda tempo nublado ao longo de todo o território. Mínima e máxima serão de 24,8°C e 30,7°C no litoral; e 21,9°C e 32,6°C no interior.

Para o domingo, 12, está prevista a ocorrência de chuvas leves e isoladas no interior, e tempo nublado no litoral. Para o restante do dia, a previsão também é de tempo nublado a parcialmente nublado em todas as regiões; com mínima e máxima de 25,3°C e 30,8°C no litoral; e 22,5°C e 33,6°C no interior.

A madrugada de segunda-feira, 13, deverá começar com precipitações de chuvas leves e isoladas no interior e tempo nublado no litoral. O tempo segue parcialmente nublado durante a manhã em todas as regiões. Pela tarde, probabilidade de céu aberto com poucas nuvens e, à noite, tempo nublado ao longo de todo o território sergipano. Não há previsão de precipitações com valores consideráveis. Mínima e máxima ficarão em torno de 26,2°C e 30,8°C no litoral; 22,8°C e 33,3°C no interior do estado.