Fio solto causa acidente no bairro Loiola em Lagarto

Na manhã desta quarta-feira, 30, um motociclista que trabalha como entregador de delivery sofreu um acidente na Rua José Vieira Filho, no bairro Loiola, em Lagarto. O caso foi filmado por uma câmera de vigilância.

De acordo com as imagens, o motociclista seguia pela rua quando passou por um fio solto que atravessava a via e acabou caindo da moto. Após a queda, ele se levanta do chão e se deita na calçada com dores na região do peito.

Diante disso, populares se reuniram e prestaram os primeiros socorros a vítima. Porém, ainda não temos informações sobre o estado de saúde do motociclista.

Após o ocorrido, populares usaram as redes sociais para afirmar que por toda a cidade há fios soltos. “Hoje, pela manhã, fui deixar meu filho na escola, e vinha subindo pela Laudelino Freire e observei um bocado de fio, aquela bagunça, fio solto, e é a cidade toda dessa forma. Na praça da Igreja, teve uma fiação que pegou fogo, ai consertaram e deixaram a bagaceira em frente a uma casa”, comentou um cidadão nas redes sociais.