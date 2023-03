Fisioterapeuta de Lagarto ganha R$ 10 mil no sorteio do Banese Clube +

A fisioterapeuta Darticlea Alves de Oliveira, de 30 anos de idade e moradora do município de Lagarto, no Centro Sul sergipano, foi a ganhadora do prêmio mensal de R$ 10 mil do Banese Clube + no mês de janeiro. A entrega da premiação foi feita pelo gerente geral da agência do Banese em Lagarto, Helder Fontes de Oliveira, onde a ganhadora possui relacionamento.

“Para lhe ser sincera, pagava o Clube +, sabia do sorteio, mas desconhecia que tinha tantas vantagens assim. Agora, depois do prêmio, passarei a usufruir de tudo o que ele oferece”, salienta Darticlea Alves.

Fisioterapeuta que atua há cerca de sete anos na rede pública estadual de saúde, ela trabalha no hospital regional de Itabaiana e na unidade do Ipes, em Lagarto. Segundo a vencedora, o relacionamento com o banco começou por causa da contratação, quando precisou abrir uma conta para receber o salário.

Casada e mãe de dois filhos, ela conta que o dinheiro da premiação chegou em excelente momento, pois a casa da família está em fase final de construção. “Já estamos na parte dos acabamentos, mais precisamente, na colocação do piso, e o dinheiro será utilizado para essa finalidade”, afirma a contemplada.

Banese Clube +

Além do prêmio mensal de R$ 10 mil, o ‘Clube +’, produto disponibilizado pelo Banese para os correntistas, também oferece aos associados diversos benefícios como descontos especiais em estabelecimentos parceiros; isenção no pacote de tarifas bancárias; acesso a serviços de assistência 24h e seguro de acidentes pessoais.

Para acessar mais informações e participar do Banese Clube + acesse www.clubemaisdebeneficios.com.br/

Fonte: Ascom Grupo Banese