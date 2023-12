“Foi bonito de ver”, diz secretária sobre apoio recebido após ser vítima de machismo

Após receber apoio de diversas instituições e da sociedade, a secretária de Estado da Fazenda de Sergipe, Sarah Andreozzi, vítima de um texto misógino na internet, falou sobre o caso ao vivo no Jornal da Fan, na manhã desta quinta-feira, 7.

Para a gestora, a primeira reação foi de surpresa. “Eu vi pela manhã quando acordei e fiquei um pouco incrédula, porque, em 2023, a gente tem que provar que consegue trabalhar estando grávida? Depois eu fiquei um pouco revoltada”, relatou.

No entanto, a revolta gerou um intenso movimento de solidariedade. “Depois eu vi todo o apoio, principalmente gerado pelas mulheres, que começou com as jornalistas sergipanas, e aí eu fiquei feliz, no final do dia eu estava feliz. Tem até gente que diz que as mulheres não são unidas e acabamos com esse mito. Aconteceu com uma, aconteceu com todas. Foi muito bonito de ver”, disse.

Esse apoio veio até do governador. “Assim que eu soube que estava grávida, isso já faz um bom tempo, eu falei com o meu chefe e o governador Fábio foi sensacional. Na hora eu fiquei com um pouco de medo, mas ele deu um abraço e ficou tão feliz. Isso me deu apoio e mais segurança ainda para realizar o meu trabalho”, contou.

Em meio a tanto carinho recebido, a secretária aproveitou para falar sobre a gravidez. “Está tudo bem, vai ser um menino, o nome dele vai ser o Hugo e vai ser um sergipano. Ele nasce, provavelmente, no início de maio”, revelou a secretária.

Fonte: FanF1