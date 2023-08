Folclore brasileiro é festejado nas escolas e creches municipais

Com o intuito de despertar em crianças e adolescentes uma sabedoria genuína sobre os antepassados e estimular o interesse pela riqueza cultural de cada região do país, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, comemorou nas unidades de ensino o Dia do Folclore nesse 22 de agosto.

Foram celebrados os elementos que fazem parte da cultura popular brasileira e mais importantes, tais como as danças, os ritmos, as festas e os personagens do nosso folclore: mula sem cabeça, saci-pererê, caipora, curupira, boto cor-de-rosa, negrinho do pastoreiro, cuca, cobra grande, cumadre fulozinha, o lobisomem, entre outros.

“O Brasil tem um folclore muito rico, devido à diversidade cultural do país. É uma junção das várias culturas que formam a nossa identidade nacional, oriundas principalmente das tradições portuguesas, indígenas e africanas. Lagarto está inserido nessa cultura devido aos Parafusos, que levam o nosso do município além fronteiras”, destacou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

Fonte:Prefeitura de Lagarto