Folclore lagartense é destaque no 59º Festival de Olímpia-SP

O folclore lagartense, representado pelos grupos Os Parafusos, Taieiras e a Banda de Pífanos, foi destaque no 59º Festival Nacional do Folclore (FEFOL), realizado em Olímpia-SP. O evento reúne mais de 40 grupos culturais de norte a sul do país, representando todas as regiões brasileiras.

O grupo lagartense foi homenageado nesta edição do evento, que celebra o Jubileu de Açucena, com uma encenação intitulada “Vem ver Sergipe! Tradição em movimento, nosso Brasil Cultural!”, que celebra o reencontro de histórias e alegrias vividas no decorrer do Festival do Folclore de Olímpia e faz referência direta aos Parafusos, inclusive no cartaz oficial.

“Tanto os nossos ´Parafusos´, que este ano são as estrelas maiores do Festival, as ´Taieiras´ e a ´Banda de Pífanos´ também estão presentes em Olímpia com apoio da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal da Cultura (Secult) que prestou todo o apoio logístico para que Lagarto mais uma vez esteja devidamente representada neste grandioso evento. É um compromisso da Gestão Hilda Ribeiro com a Cultura Popular”, frisou o secretário de Cultura de Lagarto, Adriano Fontes.

O Fefol 2023 segue até o dia 13 de agosto com transmissões ao vivo pelo canal do evento no YouTube. Já a programação completa está disponível no site Festival do Folclore.