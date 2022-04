Foragida é presa tentando entrar no presídio de Tobias Barreto

Na última sexta-feira, 23, Mallena Rayres Costa da Cruz foi presa após tentar entrar como visitante no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto. Contra ela existia um mandado de prisão em aberto.

Segundo consta, ela foi presa em 2018, quando tentou entrar na unidade prisional com drogas escondidas nas partes íntimas. Contudo, após oito meses de prisão, ela ganhou o direito de responder em liberdade, mas durante o processo foi condenada a cinco anos e dez meses de reclusão.

Com o cumprimento do mandado de prisão, Mallena cumprirá a pena no presídio feminino, situado em Aracaju.