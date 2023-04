Suspeito de sequestrar o ex-namorado na Bahia é preso em Sergipe

Na manhã da última terça-feira, 25, um foragido da justiça baiana foi preso em Sergipe por policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), em Nossa Senhora do Socorro. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, por suspeita de envolvimento no sequestro de um adolescente, ocorrido em janeiro deste ano, em Coronel João Sá.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), a prisão ocorreu após troca de informações com a Delegacia de Coronel João Sá-BA. “Após ser decretado o mandado de prisão preventiva pela Comarca de Jeremoabo-BA, a Polícia Civil da Bahia passou a trocar informações com os policiais sergipanos do Cope. Com isso, foi possível localizar e prender o investigado na Grande Aracaju”, relatou a pasta.

O preso é investigado por ter participado do sequestro de um adolescente de 16 anos, junto a quatro homens ainda não identificados. Já a motivação do crime, segundo a Polícia, seria o término de um relacionamento amoroso ocorrido entre o suspeito e o adolescente, pelo período de dois anos. Contudo, informações policiais indicam que a relação sempre foi conturbada, inclusive com uso de violência e ameaças ao menor.

Com a prisão, o detido será conduzido para o Estado da Bahia, unidade federativa responsável por decretar o mandado de prisão preventiva. O caso está à disposição da Justiça baiana.