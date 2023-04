Foragido da Justiça da Bahia é preso em Lagarto

Uma operação conjunta entre a Delegacia Regional de Lagarto, 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), Divisão de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe (Dipol) e Serviço de Inteligência da Delegacia Regional de Euclides da Cunha (BA) resultou na prisão de Wesley Alves dos Santos, conhecido como “Bimba”, 26. A ação policial ocorreu na última segunda-feira, 03, em Lagarto.

De acordo com as investigações, ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo de Paripiranga/BA, em janeiro de 2023, após ser condenado pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido no ano de 2014, no Povoado Cajueiro.

O Serviço de Inteligência da Delegacia Regional de Euclides da Cunha (BA) identificou que o foragido estava residindo no Povoado Colônia Treze, no município de Lagarto. Então, a Dipol foi acionada.

Em seguida, a Dipol acionou a Delegacia Regional de Lagarto, que solicitou apoio do 7º BPM. O foragido foi localizado e preso no povoado Povoado Colônia Treze. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto e se encontra à disposição do Poder Judiciário da Bahia.

Fonte: SSP