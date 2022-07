Foragido da Justiça de Alagoas é preso em SE

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam um suspeito de roubo e estupro, ocorridos em Maceió. A ação ocorreu na última terça-feira, 26, no município de Nossa Senhora do Socorro, após troca de informações com a Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) da Polícia Civil de Alagoas.

O investigado cometeu o crime em 2012, na cidade de Maceió, onde invadiu uma residência durante a madrugada, roubou um aparelho celular e estuprou a mulher que estava sozinha no local. Recentemente, o Poder Judiciário condenou o investigado ao regime fechado, decretando sua prisão.

Como resultado da ação do Cope com apoio da Polícia Civil alagoana, o preso está à disposição da Justiça, e deverá ser recambiado para o Estado de Alagoas.

Fonte: Fan F1