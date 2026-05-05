Foragido da Justiça de São Paulo é preso no interior de Sergipe

Uma ação conjunta entre as equipes da Polícia Civil, por meio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana e da Delegacia Distrital de São Miguel do Aleixo, com o apoio do Batalhão de Polícia de Ações em Caatinga (BPCaatinga), efetuou a prisão de um homem considerado foragido da Justiça do Estado de São Paulo. A operação foi deflagrada em São Miguel do Aleixo na tarde da última segunda-feira, 04.

A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal de Olímpia (TJSP). O detido possui uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com os autos processuais, a pena imposta é de 10 anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Operação Caminhos Seguros

A ação policial está inserida no cronograma da Operação Caminhos Seguros, iniciativa de âmbito nacional que visa combater crimes de exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes.

O delegado titular do DAGV de Itabaiana, responsável pelo monitoramento do foragido e pela coordenação da diligência, ressaltou a importância da ação.

“A prisão é um resultado estratégico do monitoramento contínuo de investigados condenados por crimes de natureza sexual que tentam buscar refúgio em nosso estado. Esta ação aconteceu estritamente no âmbito da Operação Caminhos Seguros, que se define como um esforço integrado das forças de segurança pública para intensificar a proteção de grupos vulneráveis. Nosso objetivo com esta operação é garantir que agressores condenados cumpram suas penas e, simultaneamente, mobilizar a sociedade na repressão efetiva ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil, retirando de circulação aqueles que representam um risco iminente às nossas crianças”, pontuou.

Fonte: SSP/SE