Foragido da Justiça sergipana é capturado no Povoado Brasília

Na tarde desta quinta-feira, a guarnição Urubu Comando foi alertada, através de informações da delegacia do município de Capela, por intermédio do delegado de polícia Dr. Amaury Rocha, sobre um foragido da justiça sergipana pelo crime de homicídio, que estaria homiziado no povoado Brasília.

Tomado conhecimento da situação, foi feito deslocamento para a região com o intuito de localizar o suposto foragido.

Durante a diligência, um indivíduo ao avistar a viatura policial tentou evadir-se do local, sendo interceptado pela guarnição.

Durante a abordagem policial, foi constatado que se tratava do suspeito foragido com mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia regional de Lagarto para que sejam tomadas as devidas providências.