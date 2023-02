Policiais de Lagarto prendem foragido que estrangulou a companheira

Policiais civis e militares de Lagarto efetuaram a prisão de um homem que estava foragido do Ceará pelo crime de feminicídio. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), ele estava residindo no município da região centro-sul de Sergipe.

“Após troca de informações entre a Polícia Civil dos estados de Sergipe e do Ceará, foi constatado que um foragido da justiça cearense pelo crime de feminicídio estaria residindo na cidade de Lagarto. Imediatamente as equipes da Polícia Civil local, juntamente com Policiais Militares, realizaram diversas diligências e lograram êxito localizando o indivíduo na cidade de Estância, momento em que foi dada voz de prisão”, relatou a pasta.

O homem estava foragido desde o ano de 2014 quando ceifou a vida da sua companheira através de estrangulamento. O crime ocorreu na cidade de Juazeiro do Norte e a prisão do criminoso foi comemorada pela população local, tendo em vista a grande repercussão que o crime bárbaro causou.

Com a prisão, o homem será apresentado à justiça sergipana para que seja submetido a audiência de custódia, posteriormente será recambiado para o Estado do Ceará, onde responderá pelo crime.