Foragido há 13 anos, suspeito de matar a própria companheira é preso

Um foragido da polícia, de 57 anos, suspeito de ter matado a própria companheira a pauladas, foi preso nesta terça-feira (18), na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva, pelo crime de homicídio qualificado, que teria sido praticado dentro da casa da vítima, no bairro Lamarão, em Aracaju, e na presença dos filhos menores do casal no ano de 2011.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe, em ação conjunta com o 5º Batalhão de Polícia Militar a partir de informações colhidas pelo Grupo de Capturas da Polícia Federal em Sergipe.

