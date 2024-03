Foragido pelo crime de estupro em Lagarto é preso no interior da Bahia

Na última terça-feira, 12, equipes da CIPE Nordeste efetuaram a prisão de um suspeito com mandado em aberto pelo crime de estupro, expedido pela Comarca de Lagarto.

O suspeito que já havia sido dono de uma borracharia, estava foragido e foi localizado na cidade de Nordestina, no Estado da Bahia, a cerca de 268 km de Lagarto.

A eficiência no cumprimento do mandado de prisão foi fruto de uma parceria entre a PMSE e a PMBA, por meio dos policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe, que fizeram levantamentos preliminares e identificaram a localização precisa do foragido, sendo assim possível a sua condução e apresentação na Delegacia Territorial de Euclides da Cunha.