Foragido por homicídio na Bahia é localizado e preso em sergipe

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) cumpriram na última segunda-feira, 23, um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por homicídio qualificado. A ação ocorreu em Aracaju e resultou na captura de um foragido da Justiça da Bahia.

De acordo com as informações policiais, o caso foi registrado na noite de 4 de outubro de 2009, no município de Feira de Santana (BA). Na ocasião, o condenado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, um homem de 34 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Após diligências, as equipes do COPE localizaram o investigado na capital sergipana e deram cumprimento à ordem judicial.

O preso foi encaminhado à unidade especializada para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE