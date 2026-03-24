logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Foragido por homicídio na Bahia é localizado e preso em sergipe

capa-op-sp

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) cumpriram na última segunda-feira, 23, um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por homicídio qualificado. A ação ocorreu em Aracaju e resultou na captura de um foragido da Justiça da Bahia.

De acordo com as informações policiais, o caso foi registrado na noite de 4 de outubro de 2009, no município de Feira de Santana (BA). Na ocasião, o condenado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, um homem de 34 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Após diligências, as equipes do COPE localizaram o investigado na capital sergipana e deram cumprimento à ordem judicial.

O preso foi encaminhado à unidade especializada para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next