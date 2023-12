Foragido por tentativa de homicídio em SE é preso em MG

Após um grande trabalho de investigação entre a Polícia Civil de Sergipe e Minas Gerais foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um suspeito foragido de Canindé de São Francisco. O preso é investigado pelos crimes de tentativa de homicídio, disparos de arma de fogo e incêndio de um veículo, ocorrido em março de 2023.

Segundo informações policiais, no momento em que ocorreu o crime, o suspeito teria incendiado um carro no Assentamento Cuiabá, município de Canindé de São Francisco. Além disso, as investigações apontaram que o homem também realizou disparos de arma de fogo com o objetivo de praticar homicídio.

O segundo suspeito envolvido nesses mesmos crimes permanece foragido. A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população, solicitando que informações sobre crimes e suspeitos sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE