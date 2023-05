Força Tarefa entre Prefeitura, Polícia Militar, Civil e Ministério Público atua no combate aos maus tratos de animais

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses, está atuando juntamente com as polícias militar e civil, além do Ministério Público de Sergipe, para combater os maus tratos aos animais. A pena para quem comete o crime é de 2 a 5 anos de prisão.

Existem várias condutas que podem caracterizar crimes de maus tratos, tais como o abandono, agressão, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar assistência veterinária se preciso, dentre outros.

Em Lagarto, assim como em muitas regiões, os casos de abandono de cães e gatos têm aumentado de forma expressiva. Muitos tutores, que não tendo condições de criar o animal, abandona em locais públicos, como é o caso do Colégio Laudelino Freire e o próprio Centro de Controle de Zoonoses.

Para combater esse tipo de crime, a Prefeitura de Lagarto está atuando juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público de Sergipe.

Para denunciar casos de maus tratos a animais, entre em contato como 181 e 190. Todas as equipes estão empenhadas nessa causa e não medem esforços para identificar suspeitos e punir responsáveis conforme a lei.

Fonte: Prefeitura de Lagarto