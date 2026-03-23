Suspeito de feminicídio no interior de Sergipe morre após confronto com a polícia

As forças de segurança pública de Sergipe atuaram de forma rápida e integrada e localizaram o suspeito de um feminicídio ocorrido no povoado Pirunga, no município de Capela. As diligências foram iniciadas ainda nas primeiras horas do último domingo, 22, logo após o registro do crime.

A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima no interior da residência. A área foi imediatamente isolada, e órgãos como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Instituto Médico Legal (IML) e a perícia criminalística foram acionados para os procedimentos legais.

A partir das informações colhidas no local, o principal suspeito, ex-companheiro da vítima, foi identificado, o que permitiu o início célere das diligências. Com isso, equipes da Polícia Civil intensificaram as buscas em municípios da região.

Conforme explicita a delegada Nalile Castro, durante o trabalho investigativo, policiais civis das delegacias de Aquidabã e Moita Bonita localizaram o suspeito no povoado Capunga, no município de Moita Bonita.

No momento da abordagem, o homem estava armado e efetuou disparos contra os policiais, que reagiram à injusta agressão. Ele foi atingido, socorrido e encaminhado ao hospital de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Itabaiana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. As investigações sobre o feminicídio seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

Fonte: SSP/SE