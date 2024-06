Forrozeiros destacam relevância dos serviços de saúde no Arraiá do Povo

Prevenção, assistência qualificada e fiscalização de alimentos e bebidas são as ações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) ofertadas aos forrozeiros do Arraiá do Povo, a fim de garantir a segurança e o bem-estar de todos os turistas e sergipanos que curtem os dias de forró com muita animação.

Durante o período junino, o público que visita o Arraiá do Povo conta com a estrutura qualificada do posto médico avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), que atua com profissionais preparados para atender qualquer ocorrência de urgência e emergência que possa ocorrer nas noites de festa.

O turista de Belo Horizonte Vinicius Loureiro foi curtir a Vila do Forró com a família e destacou a relevância do trabalho desenvolvido pela equipe da Saúde na festa. “É muito importante a presença de profissionais preparados, pois o evento é grande com uma enorme circulação de pessoas. Então, tem que ter uma estrutura preparada para atender as necessidades para que a população se sinta segura e tranquila para curtir à vontade”, destacou o empresário.

Vigilância Sanitária

Além do Posto Médico Avançado, o Arraiá do Povo tem a fiscalização diária de alimentos e bebidas realizada pela Vigilância Sanitária. O trabalho é para prevenção por meio de orientações de armazenamento, manuseio e comercialização adequada dos produtos nos estabelecimentos presentes no evento.

Segundo a aposentada Lourdes Tavares, que foi curtir o primeiro dia de forró, a festa está incrível e muito bem organizada. “É um alívio para nós saber que existe essa fiscalização dos alimentos para que possamos consumir com segurança e longe de comidas que podem nos fazer mal. Gostei muito do Arraiá e pretendo vir mais vezes”, contou.

Prevenção

Já o estande da prevenção tem sido essencial para a conscientização das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Aos forrozeiros, são disponibilizados testes rápidos nas terças-feiras para a detecção de HIV/Aids, sífilis e hepatites virais, além de ações de educação em saúde, com a disponibilização de preservativos e folhetos informativos.

Além disso, o estande também conta com a participação de estudantes do curso de medicina para reforçar as ações de educação em saúde. Uma das estudantes é a Sophia Mitidieri, que destacou como fundamental promover a prevenção no Arraiá do Povo. “Na faculdade, aprendemos muito a parte teórica, mas em ações como essa temos a oportunidade de tirar dúvidas das pessoas e colocar o nosso conhecimento em prática. Então, é um privilégio podermos compartilhar as informações que temos para conscientizar as pessoas, para que cada vez mais seja reduzido os casos de ISTs no estado”, reforçou a estudante.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

