Fortaleza bate São Paulo e chega à 5ª vitória seguida no Brasileirão

O Fortaleza segue com 100% de aproveitamento no segundo turno depois de vencer o São Paulo por 1 a 0, em pleno estádio do Morumbi, na tarde do último domingo, 28. Esta é a quinta vitória consecutiva da equipe cearense, a sexta partida seguida sem derrotas no Campeonato Brasileiro e o sétimo duelo em sequência sem reveses contando também a Copa do Brasil. O triunfo fora de casa fez com que o Leão do Pici ultrapassasse o próprio São Paulo na tabela, alcançando os 30 pontos, um a mais que o tricolor paulista. Juninho Capixaba foi o autor do gol da partida.

Logo no primeiro minuto de jogo, o torcedor são-paulino teve talvez um prenúncio de que a tarde não seria proveitosa. O atacante Nikão sentiu um desconforto na virilha e deixou o gramado, sendo substituído por Luciano. Atuando em casa, a equipe tomou a iniciativa do duelo mas encontrou um adversário bem postado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

O lance que veio a definir o placar da partida aconteceu aos 31 minutos. Moisés avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Juninho Capixaba completar de primeira e vencer o goleiro Jandrei com um chute forte.

Daí em diante, começou o show do goleiro Fernando Miguel, de 37 anos. O camisa 16, que não sofreu gols desde que assumiu as traves do Fortaleza, se transformou numa muralha instransponível. Logo depois do gol dos visitantes, ele defendeu chute de Nestor e viu Wellington acertar o travessão no rebote com uma bomba. Alguns minutos depois, ele deteve cabeçada à queima-roupa de Galoppo.

No segundo tempo, Fernando Miguel foi ainda mais brilhante. Ele fez pelo menos três defesas dificílimas, a maioria em jogadas do argentino Calleri. Em uma delas, na cara do gol, ele fechou o ângulo do atacante do São Paulo e viu Luciano completar por cima do gol no rebote. Em outro lance, ele foi buscar uma cabeçada no canto esquerdo que tinha endereço certo.

O São Paulo seguiu pressionando, mas o Fortaleza mostrou força defensiva e segurou a importante vitória, que deu um respiro maior ao clube que conviveu durante praticamente todo o campeonato com a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, os comandados de Vojvoda recebem o Botafogo, no domingo, 04. No mesmo dia, o São Paulo visita o Cuiabá. No entanto, antes disso, na quinta-feira, 01, o tricolor paulista começa a decidir uma vaga na final da Copa Sul-Americana diante do Atlético Goianiense, em Goiânia.

Dérbi mineiro termina empatado no Independência

América e Atlético fizeram um clássico mineiro de muitas emoções, concentradas no primeiro tempo. A partida no Independência teve o fim do jejum de gols de Hulk no Brasileiro. O atacante do Galo, artilheiro da edição passada, estava há sete jogos sem marcar pela competição até acertar um chute forte em cobrança de falta próximo à entrada da área, aos nove minutos. O goleiro Matheus Cavichioli tentou encaixar a bola e acabou falhando.

No entanto, o empate não demorou a acontecer. Aos 18, o toque de calcanhar de Juninho por entre as pernas do zagueiro desarmou a defesa atleticana e Henrique teve liberdade para chutar de esquerda na saída do goleiro Everson, igualando o placar.

Aos 38, o Coelho teve uma chance de ouro para virar. O árbitro marcou pênalti em toque de mão de Réver dentro da área. Na cobrança, Henrique Almeida desta vez parou nas mãos de Everson, que defendeu o chute no canto direito.

Na segunda etapa, o goleiro do Galo evitou por duas vezes que o Coelho de fato virasse a partida e foi o destaque em um período não tão movimentado quanto o primeiro tempo. O Galo, que tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos, saiu sob vaias da torcida. A equipe agora soma 36 pontos e vê o bicampeonato distante, com o líder Palmeiras 14 pontos à frente. O América tem 32 pontos e dorme na nona posição.

O Coelho entra em campo novamente no sábado, 03, novamente no Independência, para enfrentar o Coritiba. Já o Atlético volta a jogar no domingo, contra o xará Atlético Goianiense, fora de casa.

Fonte: Agência Brasil