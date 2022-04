Fortes chuvas causam enchentes em Aracaju

As fortes chuvas registradas em Aracaju na última sexta-feira, 01, resultaram em um acumulado de 96mm e 30 ocorrências. A previsão é que a chuva continue em Aracaju durante a madrugada e o início da manhã deste sábado, 02. A Prefeitura de Aracaju informou que os serviços municipais suspensos no período manhã foram retomados já no início da tarde, bem como a liberação total das vias que haviam ficado interditadas ou com trânsito lento por conta de alagamentos.

De acordo com a PMA, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Fonseca, localizada no bairro 18 do Forte, voltou a funcionar após ter suas atividades interrompidas temporariamente para que fossem solucionados problemas decorrentes da chuva, que danificou parte do telhado da unidade, causando acúmulo de água na parte interna da UBS.

As aulas nas escolas municipais de ensino fundamental (Emef) Jaime Araújo, no bairro Soledade; Ágape, no bairro Siqueira Campos, e Sabino Ribeiro, no 18 do Forte ficaram suspensas ao longo do dia por conta da chuva. No entanto, a Sabino e Ágape já estavam sem aula marcada para hoje, devido aos serviços que estão sendo realizados no local. Na Jaime Araújo, o lanche foi servido para os alunos, os quais foram liberados em seguida.

Trânsito

A PMA explicou que a SMTT atuou para evitar maiores transtornos à população e garantir a mobilidade, principalmente nas avenidas Airton Teles, que teve o trânsito parcialmente interditado; no cruzamento da Pedro Valadares com a Francisco Porto; na região da Praça da Imprensa. Pela manhã, as avenidas Coelho e Campos, Carlos Firpo e Ministro Geraldo Sobral registraram alagamentos e congestionamento.

Os agentes de trânsito orientaram os motoristas em diversos pontos da cidade e todas as avenidas que estavam com problemas no trânsito voltaram à normalidade já no início da tarde, com a liberação das vias interditadas e desobstrução dos bueiros da rede que drena as águas da chuva acumuladas nesses locais.

A equipe da Secretaria da Assistência Social atuou em atendimento às famílias que tiveram suas residências inundadas no loteamento Moema Mary, no bairro Dom Luciano, as quais foram acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Risoleta Neves.

De acordo com o Secretário da Defesa Social e Cidadania, major Silvio Prado, a maior parte das ocorrências foi registrada na zona Norte da cidade. As equipes municipais permanecerão de prontidão para atender possíveis ocorrências, e em caso de emergência a população deve acionar a Defesa Civil através do serviço 199, que funciona 24 horas, todos os dias da semana.

Serviço de Alerta – 40199

Disponibilizado pela Prefeitura de Aracaju, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Fonte: infonet