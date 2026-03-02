Fortes chuvas reduzem produção de água e podem afetar abastecimento em diversos municípios de Sergipe

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a Iguá Sergipe informam que, em virtude das intensas chuvas registradas nas cabeceiras e ao longo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, principal manancial de captação de água bruta da Deso, foram identificadas alterações significativas nas características físicas e biológicas da água.

As equipes técnicas identificaram aumento nos índices de cor e turbidez da água, causado pelo carreamento de sedimentos e pela presença de matéria orgânica, como galhos e folhas, no sistema de captação. Para garantir a manutenção dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, as Estações de Tratamento de Água (ETAs) intensificaram o monitoramento e realizaram ajustes operacionais, com redução temporária da velocidade do tratamento e da produção total de água.

Em razão dessa medida preventiva, o volume de água tratada disponibilizado poderá apresentar oscilações momentâneas. A Iguá Sergipe informa que, em decorrência da redução no sistema de produção das ETAs da Deso neste domingo, 1º, poderá haver intermitência no abastecimento nos municípios de Nossa Senhora da Glória (sede e povoados), Carira, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão, Feira Nova (zona rural), Porto da Folha (sede e povoados), Ribeirópolis, Monte Alegre e Poço Redondo (sede e povoados).

As equipes seguem atuando de forma contínua na manutenção preventiva dos sistemas, na retirada de resíduos nas captações e na adequação dos processos químicos de tratamento, com o objetivo de restabelecer plenamente a produção no menor tempo possível, mantendo a população informada sobre quaisquer atualizações.

