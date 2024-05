Fórum de Imersão da Sustentabilidade ocorreu no dia 03 de maio de 2024

O fórum foi organizado pelos protagonistas do clube “Sustentabilidade no chão da escola” foram orientados pelos professores Edlaine, Tatiane e Valentim.

A manhã deste sábado (3), foi repleta de conhecimento, criatividade e consciência ambiental. Tivemos como palestrantes: Rossevanya Andrade, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil; o geógrafo Dr. Jonielton Dantas, atualmente superintendente Federal do ministério da Agricultura e Pecuária em Sergipe e Dr. Sheila Bio, advogada mestra que defende os direitos dos animais. Também fez-se presente, a diretora da regional Dre2,Daniela Silva, o representante da secretaria de meio ambiente do município de Lagarto, Tarcísio e o vereador Mateus Corrêa. Além dessas presenças ilustres, tivemos a participação dos alunos do Cepard e os protagonistas do Clube de Arte com a professora Renata e o artista Antônio Ramon com a belíssima perfomance “lixo vivo”.