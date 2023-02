Fórum Itinerante de Acessibilidade e Inclusão será realizado em Lagarto

“Eu sou uma pessoa autista. E políticas de acessibilidade e inclusão me interessam de forma pessoal. Mas também me interesso de forma profissionalizante, já que eu tenho interesse em desenvolver trabalhos nessa área. E eu venho a esse evento pela necessidade de suporte e de conhecimento”, conta a estudante do curso de Licenciatura em Dança, Samea Oliveira Costa.

Ela esteve na abertura do Fórum Itinerante de Acessibilidade e Inclusão, evento que percorrerá todos os campi da universidade durante o mês de fevereiro para colher junto à comunidade acadêmica e sociedade civil organizada propostas que ajudem a aprimorar a Política Institucional de Acessibilidade e Inclusão da UFS.

“Quando a gente fala sobre acessibilidade e inclusão, não estamos falando sobre privilégio, vantagem, favor, nem benevolência, estamos falando sobre direitos humanos, para que a gente possa garantir de fato que todas as pessoas tenham oportunidades de participação equitativa e justa”, explicou a professora Lavínia Teixeira-Machado, coordenadora da Divisão de Ações Inclusivas (Dain).

A abertura do Fórum foi realizada no Auditório da Reitoria na última quarta-feira, 1º, e contou com a presença de membros da gestão, diretores de Centro, professores, servidores técnico-administrativos, estudantes e membros da sociedade como o ex-vereador de Aracaju, Lucas Aribé.

Pró-reitor de Assuntos Estudantis e presidente do Comitê Gestor do Programa de Ações Inclusivas (Praincluir), responsável pela promoção do Fórum, Marcelo Mendes detalhou os objetivos do evento.

“Ouvir a comunidade acadêmica e ouvir a sociedade civil organizada de forma que a gente venha elaborar uma proposta de uma política de acessibilidade de inclusão condizente com as necessidades não somente das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, mas também integrando a participação de todos”, disse Marcelo.