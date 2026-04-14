Francisco da Merenda chega a Lagarto após jornada pelo Nordeste em apoio à formação dos filhos

O comerciante cearense Francisco das Chagas Camelo, conhecido popularmente como Francisco da Merenda, chegou nesta terça-feira, 14, a cidade de Lagarto, dando continuidade à sua jornada pelo Nordeste brasileiro.

Natural de Santa Quitéria, Francisco ficou conhecido nacionalmente por percorrer cidades vendendo adesivos com o objetivo de custear a formação dos filhos no ensino superior. Inclusive, ele e sua família já participaram do The Wall no Domingão do Huck.

Com uma trajetória marcada por esforço e persistência, ele transformou sua história em um símbolo de luta e dedicação familiar.

Ao longo dos últimos anos, Francisco já passou por centenas de municípios, conquistando o carinho do público por onde passa. Mais do que comercializar adesivos, ele compartilha uma mensagem que emociona e inspira: a importância da educação e o compromisso de um pai em garantir um futuro melhor para seus filhos.

A visita à Lagarto marca mais um capítulo dessa caminhada que já atravessou diversos estados do Nordeste, consolidando Francisco da Merenda como um exemplo de perseverança e humanidade.

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