Frota de transporte intermunicipal será ampliada no Réveillon

Em razão da véspera e do Feriado de Réveillon, que este ano ocorre neste sábado e domingo, a Diretoria de Transportes e Trânsito (DITRANS) disponibilizará, a partir das desta sexta-feira, 30, até a segunda-feira, 02, a totalidade de 650 veículos da frota reserva para o transporte público intermunicipal de passageiros.

Segundo o órgão, para os usuários que não desejam enfrentar filas, as cooperativas já estão disponibilizando a venda de passagens antecipadas no Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, localizado no Centro da capital, e no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, situado na Avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida do transporte intermunicipal para as cidades do interior.