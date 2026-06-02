Frota do transporte intermunicipal é ampliada no feriado de Corpus Christi

Com o objetivo de atender à demanda dos usuários do transporte intermunicipal, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará 18 veículos da frota reserva para operar durante o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado no dia 4 de junho. Assim, a partir das primeiras horas da tarde desta quarta-feira, 03, até a segunda-feira, 08, estarão em operação mais 18 veículos do transporte público intermunicipal, totalizando 599 unidades em circulação em todo o estado.

Segundo o diretor de Transportes do DER/SE, Everton Menezes, a medida visa proporcionar atendimento eficiente aos usuários, permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade. “Todos os terminais rodoviários funcionarão normalmente, contaremos com 26 fiscais nos principais terminais do estado e duas equipes volantes”, afirmou, ao destacar que a medida visa proporcionar mais mobilidade aos usuários.

Para evitar longas filas nos terminais, o DER/SE recomenda a compra antecipada nos guichês físicos nos terminais Luiz Garcia (Rodoviária Velha) e José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), e também por meio do portal www.minhapassage.com.br. Neste canal, é possível garantir a compra da passagem com três horas de antecedência, tendo como partida a capital sergipana com destino aos 74 municípios sergipanos.

Fonte: Governo de SE