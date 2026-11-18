Com o objetivo de garantir o deslocamento de passageiros em todo o estado durante o feriado prolongado, iniciado em 20 de novembro, data alusiva ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará dez veículos da frota reserva que fazem o transporte público intermunicipal. Assim, serão 600 unidades em circulação, saindo da capital sergipana com destino aos municípios do interior, atendendo a demanda dos usuários a partir das 14h da quinta-feira, 19, até às 14h, de segunda-feira, 23.

De acordo com o diretor de Transportes do DER/SE, Everton Menezes, o aumento da frota atenderá às mais de 100 linhas que circulam no estado. “A partir das 14h desta quinta-feira, iniciamos com a disponibilidade de mais veículos saindo de Aracaju para o interior do estado, e vice-versa. Com isso, passageiros terão a comodidade e tranquilidade para curtir o feriado prolongado”, afirma.

Para evitar filas nos dias de viagem, basta se dirigir aos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na avenida Tancredo Neves, e garantir os bilhetes para o destino desejado. Também é possível comprar a passagem online, por meio do site minhapassage.com.br, desde que seja saindo de Aracaju e com uma hora de antecedência do horário desejado.

Fonte: Governo de SE