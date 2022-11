FSF divulga detalhes das finais do SUB-15, 17 e Feminino na Arena Batistão

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou nesta quinta-feira, 24, os detalhes para as decisões dos Campeonatos SUB-15, SUB-17 e Feminino. As finais das três competições acontecem no sábado, 26, na Arena Batistão, em Aracaju.

Para as decisões os setores das cadeiras brancas e azuis estarão abertas ao público. O setor da cadeira azul estará disponível para as torcidas do Confiança e Real Sergipe. Já, a cadeira branca será ocupada pelos torcedores do Carmópolis, Estanciano e Lagarto.

Para o torcedor ter acesso as dependências da Arena Batistão será solicitado 1kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados nas três finais serão doados as instituições de caridade.

Finais na Arena Batistão

A decisão terá início com o Campeonato Sergipano SUB-15, às 08h. A equipe do Real Sergipe enfrenta o Carmópolis. Por ter a melhor campanha, o time do Real Sergipe tem a vantagem de jogar pelo empate para faturar o estadual.

Em seguida, a final do Sergipano SUB-17 entre Carmópolis e Confiança, às 10h. A equipe do Carmópolis, por ter a melhor campanha tem a vantagem de jogar pelo empate para conquistar o título.

E encerrando as decisões, às 15h, a final do Campeonato Feminino entre Estanciano e Lagarto. Caso a partida termine empatada, a equipe campeã será conhecida nas cobranças de pênaltis.

Fonte: FSF