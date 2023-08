FSF divulga tabela básica do Campeonato Sergipano sub-15

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou na última quarta-feira, 23, a tabela básica e o regulamento do Campeonato Sergipano sub-15, que reúne 28 equipes. A competição começa no dia 9 de setembro e termina no dia 15 de outubro.

As equipes foram divididas em sete grupos regionalizados, com quatro times em cada chave.

Grupo A: Sete de Setembro, TM Sports, Sport Club Aracaju e Maruinense;

Grupo B: Agamenon Magalhães, Independente F.C, Cotinguiba e Palestra;

Grupo C: Botelho, Del Rey, Lagarto e Botafogo;

Grupo D: Real Sergipe, Garra, Porto Seguro e Socorro;

Grupo E: Santos, Força Jovem, Pedra Branca e Rosário Central;

Grupo F: Amadense, América de Pedrinhas, Riachão e Boquinhese

Grupo G: Carmópolis, Santa Cruz, Rio Branco e Aracaju F.C

Confira as partidas da primeira rodada:

09/09 (sábado)

Grupo A