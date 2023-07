FSF e torcida organizada do Confiança participam de reunião no MPSE

O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, e representantes da Torcida Jovem, do Confiança, participaram de uma reunião no Ministério Público Estadual para tratar sobre medidas preventivas à violência.

O órgão estadual havia recomendado a vedação da presença dos membros da torcida organizada em cinco jogos do Dragão na Série C do Brasileiro.

Na reunião, foram apresentadas medidas preventivas para atos de violência e a Torcida Jovem obteve a liberação de acesso às arquibancadas nos jogos do Confiança.

Fonte: Globo Esporte SE