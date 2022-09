FSF realiza congresso técnico do Campeonato Sergipano Feminino

O encontro acontece às 15h, no auditório do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/SE), anexo à FSF, e reunirá os representantes dos times femininos que disputam o estadual.

O título da competição vale vaga para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, que foi realizado pela primeira vez nesta temporada.

Em 2021, o Estanciano ficou com o título estadual após vencer o Rosário Central por 1 a 0 na decisão, com gol de Bárbara, e garantiu vaga para a terceira divisão do Brasileiro deste ano, mas caiu na primeira fase, sendo superado pelo Doce Mel-BA.

Fonte: Globo Esporte SE