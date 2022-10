Fumaça provoca engavetamento na SE-100 e duas pessoa ficam feridas

Segundo o BPRv, o motorista da caçamba fugiu do local e o motorista do carro foi levado de ambulância para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O estado de saúde dele não foi informado.

O trânsito ficou bloqueado por alguns minutos no local do acidente, mas já foi liberado. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas na vegetação.