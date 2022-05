Funcap abre inscrições para os Concursos de Quadrilhas Juninas

Estão abertas as inscrições para os concursos de quadrilhas do Arraiá do Arranca Unha e do Arraiá do Gonzagão, dois dos mais tradicionais concursos de quadrilhas juninas de Sergipe, e que integram a programação do Encontro Nordestino de Cultura 2022.

Para os quadrilheiros interessados, as inscrições devem ser feitas no Mapa Cultural de Cultural de Sergipe até o dia 01 de junho. O evento é uma grande oportunidade de colocar em evidência os trabalhos realizados por nossos grupos tradicionais.

O Arraiá do Arranca Unha acontece nos dias 10, 11 e 12 de junho, enquanto o Arraiá do Gonzagão será realizado entre os dias 17, 18 e 19 de junho.

A realização do evento é da Fundação de Cultura Arte Aperipê (Funcap), através do Governo do Estado de Sergipe.

Fonte: Governo de Sergipe