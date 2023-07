Funcap recebe prêmio Sanfona de Ouro pelos 30 dias de celebração junina em Sergipe

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) foi destaque na premiação do Troféu Sanfona de Ouro 2023, que ocorreu na última quarta-feira, 12, no Barracão da Sergipe, na Vila do Forró. O evento, organizado pelo diretor e produtor cultural Jorge Lins, reconheceu o trabalho de artistas, grupos, empresários e instituições que mantêm viva a tradição do forró em Sergipe.

A Funcap, ao lado da Secretaria Especial da Comunicação Social do Governo de Sergipe (Secom) e Secretaria de Estado do Turismo (Setur), recebeu o prêmio pelo sucesso na realização dos mais de 30 dias do Arraiá do Povo, um evento que reúne artistas e grupos de todo o Nordeste para celebrar a cultura popular da região.

Para a presidente da Funcap, Antônia Amorosa, o trabalho conjunto entre as secretarias como um dos fatores responsáveis pelo sucesso do evento: “Dedico esse prêmio ao trabalho conjunto das secretarias da Funcap, Setur ou Secom. Viva a cultura de Sergipe, viva o País do Forró”, disse Amorosa.

Além disso, a Aperipê FM – 106.1, rádio pública de Sergipe integrante do complexo de comunicação da Funcap, também foi premiada na categoria “Programa de Rádio”, através do programa “Nação Nordestina”, produzido e apresentado pelo jornalista Paulo Corrêa. O programa, que está no ar há mais de 15 anos, destaca a música e a cultura regional, com forte presença da interação do ouvinte, e atua como um meio de dar espaço e visibilidade a antigas e novas gerações de artistas.

“São muitos anos no ar e a gente fica extremamente emocionado e feliz pelo reconhecimento de todas as pessoas que têm um carinho muito especial pelo Nação Nordestina, obrigado a todos vocês”, disse.

O governador Fábio Mitidieri recebeu o “Prêmio Especial – 30 dias de Festejos” das mãos de Antônia Amorosa e Erivaldo de Carira, representando os artistas. Ele definiu o evento como uma “experiência cultural” e destacou a sua importância. “Esse prêmio é para todos vocês, amantes da cultura, da nossa música nordestina, sergipanos e turistas que vêm aqui a nossa vila abrilhantando nosso evento e faz com que o nosso evento seja cada vez mais bonito e um sucesso. Obrigado por acreditarem na nossa cultura. O São João não é apenas uma festa, é uma política pública que merece ser continuada e tratada com muito profissionalismo e respeito”, destacou.

O Troféu Sanfona de Ouro, que existe há 39 anos, já homenageou mais de 800 artistas, cidades e profissionais envolvidos nos festejos juninos. A premiação de votos abertos ao público contempla 50 prêmios, entre cantores, bandas, trios pé de serra, dançarinos de quadrilhas, quadrilhas, cidades e festas do interior, personalidades e imprensa com espaço para divulgação dos festejos juninos.

Fonte: Governo de SE