Futsal Feminino Lagartense é vice-campeã de torneio sergipano

No último domingo, 17, o Projeto FFL (Futsal Feminino Lagartense) conquistou o título de vice-campeã do Torneio de Futsal Feminino Sergipano. A competição foi realizada em Aracaju e reuniu seis das principais equipes do estado.

Segundo a direção do Projeto FFL, com a conquista, o grupo encerra o ano com quatro competições disputadas, um título, um vice-campeonato, uma ida à semifinal e outra às quartas de finais.

“Agora, entramos em férias e retornamos as atividades na segunda semana de janeiro”, destacou a direção do Projeto FFL.