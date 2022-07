Futsal Feminino Lagartense realizará peneira no Ginásio Ribeirão

No próximo domingo, 10, a partir das 08h, o Projeto Futsal Feminino Lagartense (FFL) realizará uma peneira esportiva no Ginásio de Esporte Rosendo Ribeiro Filho, o popular Ribeirão, em Lagarto.

De acordo com a organização, poderão participar da peneira as mulheres com mais de 17 anos que estejam interessadas em ingressarem no elenco para disputar o Campeonato Sergipano de Futsal de 2022.

A organização também informou que uma nova peneira também será realizada no Ginásio Ribeirão no dia 07 de agosto.