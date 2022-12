Gabriel Pereira é confirmado como reforço do Lagarto para Sergipão 2023

O atleta disputou esta última temporada pelo Campinense e tem passagem por diversos clubes ido futebol brasileiro, como Avenida, Atlético Tubarão, Santo André e Vitória.

Em 2023, o Lagarto terá somente o Campeonato Sergipano no calendário. Precisará ao menos chegar à final para retomar vagas em competições nacionais em 2024. A estreia do Verdão no estadual está marcada para o dia 14 de janeiro, fora de casa, contra o Atlético Gloriense.

Elenco do Lagarto até o momento:

Goleiro: Bruno Neri;

Bruno Neri; Laterais: Talles (D), Daelson Moura (D) e Arnold (E);

Talles (D), Daelson Moura (D) e Arnold (E); Volantes: Bruno Menezes, Gabriel Pereira e Felipe Jacaré;

Bruno Menezes, Gabriel Pereira e Felipe Jacaré; Meias: Birungueta e Juninho;

Birungueta e Juninho; Atacante: Ila e Wesley Souza.

Fonte: Globo esporte SE