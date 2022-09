Gabriele Siqueira é bronze no Grand Prix de Taekwondo de Paris

A brasileira Gabriele Siqueira conquistou a medalha de bronze no Grand Prix de Taekwondo de Paris, no último domingo, 04, na capital francesa. A competição, que reúne os melhores atletas do mundo da modalidade, conta pontos para a corrida por uma vaga para os Jogos Olímpicos de 2024.

“Gostaria de agradecer a todos pela torcida. Foi uma competição muito difícil. Gostaria de sair com o ouro, mas estou levando o bronze para casa, para o Brasil”, declarou a atleta à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

O destaque da campanha de Gabriele na competição foi a vitória sobre a campeã mundial e medalhista olímpica Bianca Wakden, da Grã-Bretanha. A brasileira seguiu vencendo, até que nas semifinais foi superada pela francesa Althea Laurin.

Fonte: Agência Brasil