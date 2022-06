Galeria Músicos da Gente homenageia artistas sergipanos do ciclo junino

A parede de taipa, referência das moradias do interior do nordeste brasileiro, traz consigo ilustres personalidades da história da música em Sergipe, representadas por fotopinturas digitais. Esse é o cenário da mais nova instalação do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda: a Galeria Músicos da Gente, uma homenagem a artistas sergipanos que, com seus talentos, enriqueceram a cultura junina do nosso Estado. A inauguração aconteceu na última quinta-feira, 23, e faz parte da programação do São João da Gente Sergipana 2022, realizada todo ano pelo Instituto Banese.

Aberta para visitação, a galeria homenageia Marluce, Clemilda, Ismar Barreto, Rogério e Josa, O Vaqueiro do Sertão, artistas marcantes do cancioneiro popular, além da saudosa Paulinha Abelha, consagrada voz do forró eletrônico que recentemente partiu, deixando grande lacuna no cenário do forró. Através desta homenagem o Museu da Gente Sergipana e o Instituto Banese continuam contribuindo com a preservação do legado da cultura junina, que tem na música uma das suas principais expressões.

“São dez anos da inauguração do Museu da Gente Sergipana e a atualização de conteúdos é contínua, reavivando cada vez mais a força da nossa identidade. Esse museu mostra o que Sergipe tem de melhor e mais verdadeiro de sua cultura de raiz. Num espaço de tecnologia de ponta ainda é possível se reinventar cotidianamente, trazendo para seu acervo, histórias e personalidades importantes da nossa cultura. A Galeria Músicos da Gente é resultado desse propósito de ser um museu vivo, pulsante e comprometido com a memória da nossa gente”, afirma Ezio Déda, diretor superintendente do Instituto Banese.

Para a vice-governadora, Eliane Aquino, conhecer e preservar o passado é fundamental na caminhada rumo ao futuro. “Não tem como a gente saudar o futuro sem conhecer o passado. Não tem como caminhar para o futuro sem carregar as referências das pessoas e dos artistas que vieram antes de nós. E nesse espaço que não é simplesmente de visitação, mas com grande papel educativo, é possível que as nossas crianças conheçam a história e a cultura sergipana e, sobretudo, a forma como ela foi construída. É conhecendo e disseminando a nossa cultura que nós a fortalecemos, também como espaço de inclusão, de desenvolvimento, de geração de economia e renda. Parabéns ao museu por essa nova galeria e a todos que estão aqui. Recebemos juntos essa homenagem, esse presente”, comemora Eliane.

Presenças

A inauguração contou com a presença de familiares dos homenageados que têm motivos ainda maiores para celebrar a existência e os feitos desses artistas. O filho do cantor e compositor Rogério, Pedro Luan, compartilha sua emoção ao ver que seu pai passa a fazer parte do acervo do Museu da Gente Sergipana. “É impossível não se deparar com essas imagens e não se emocionar. O meu pai escolheu o que ele precisava fazer, que era arte. E de fato ele foi fiel a sua essência. A prova disso é essa homenagem a ele como um dos representantes da cultura sergipana. Sergipe é o país do forró, da pluralidade, da diversidade, assim como o Museu da Gente Sergipana e suas mais diversas expressões culturais. Isso é maravilhoso”.

A homenagem é para artistas sergipanos, em um espaço dedicado à gente sergipana, mas contou com presenças ilustres do cenário da música nacional: Daniel Gonzaga, músico reconhecido pelo seu talento e herdeiro de boas influências musicais da família Gonzaga, e a cantora Anastácia, a Rainha do Forró e contemporânea de muitos dos homenageados tanto na arte quanto na vida. Ela também prestou sua homenagem em um discurso emocionado.

“É um momento muito importante pra mim porque todas essas pessoas fazem parte da minha história como forrozeira, como cidadã, porque morei um ano aqui em Aracaju. Aracaju sempre foi uma cidade do meu coração, da minha história, a ela fui apresentada por Luiz Gonzaga e aqui essas pessoas entraram no meu contexto de vida, de luta, de sobrevivência, de amizade, de música. Me emociona muito saber que elas não estão mais conosco, mas fico feliz com homenagens como essa feita pelo Museu da Gente Sergipana”.

Também estiveram presentes o filho de Ismar Barreto, Manoel Neto; Clevinho, viúvo de Paulinha Abelha, Zé Rosendo e Reginaldo, viúvo e filho de Marluce; o sanfoneiro Lucas Campelo; o percussionista TonToy. Na plateia estavam ainda visitantes que já tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão a mais nova galeria do museu.

Referências

A Galeria Músicos da Gente está inserida em um espaço que retrata personalidades importantes da história de Sergipe e que também faz referência às principais festas do estado. Desse mesmo ambiente agora passam a fazer parte os nossos músicos, reavivando memórias sobre a música junina e inspirando aqueles que passarem pelo museu. Na galeria, é possível acessar, através de QR Codes, vídeos que contam a trajetória de cada um dos artistas.

É um espaço inspirado na casa de taipa e na fotopintura, duas referências marcantes dos lares do interior do nordeste brasileiro. Esses elementos compuseram o cenário do programa especial “São João da Gente Sergipana – Nós e Eles para Sempre”, exibido em 2021 pela TV Sergipe, e que encontra-se disponível no canal do Instituto Banese no YouTube e na plataforma espieagente.com.br.

Fonte: Governo de Sergipe