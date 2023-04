Gato morre após ser torturado na zona rural de Lagarto

Um gato, de nome Amemadiel, morreu após ser torturado, no povoado Tanque, na zona rural de Lagarto. De acordo com o autor do ato cruel, o crime ocorreu porque o gato teria pulado o muro do seu terreno e matado alguns coelhos.

Amenadiel foi encontrado em um terreno baldio, sem os olhos e com os braços, costelas e boca com sinais de violência.

Ao Portal Lagartense, Larissa contou que prestou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Vitual. Já em suas redes sociais, ela destacou que Amenadiel não deveria ter sido torturado até a morte.

“Amenadiel era minha responsabilidade, eu que deveria responder pelos atos dele, ninguém tinha o direito de tirar a vida dele e muito menos tirar de uma forma cruel. A justiça por ele tem que ser feita, para que as pessoas parem de acreditar que crime contra animal compensa”, escreveu.

Cabe destacar que cometer maus-tratos contra cães e gatos pode gerar de 2 a 5 anos de reclusão.