Gestores de Lagarto presente no encontro do Pacto pela Educação no TCE

Representando o Município de Lagarto, os secretários Rafaela Ribeiro (Chefe de Gabinete) e Magson Almeida (Educação), estiveram presentes em mais um encontro do Pacto pela Educação. O evento foi realizado pelo Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU) na última terça-feira, 22, em Aracaju.

Também estiveram presentes diversas instituições e entidades com trabalhos voltados para promoção de melhorias no ensino público nos 75 municípios sergipanos, principalmente para aqueles com as melhores avaliações do IDEB.

“Agradeço o convite da conselheira Susana Azevedo e parabenizo pela condução do encontro. Como também Bruno Fabiano, superintendente da CGU, pela doação dos materiais da Turma da Mônica, pelo diálogo e pela união de forças para acelerarmos as retomada das obras inacabadas”, declarou o secretário municipal Magson.

Já a secretária de Gabinete, Rafaela Ribeiro, falou do orgulho em representar a prefeita Hilda Ribeiro. “O momento é muito importante e me deixa mais feliz ainda saber que estamos avançando nesse tema de tamanho destaque e que transforma a vida dos pequenos lagartenses: educação”, analisou.

Ainda na oportunidade, foi reafirmado o empenho dos órgãos fiscalizadores em prol da educação, com seu papel orientativo junto aos jurisdicionados, e a apresentação da cartilha “Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania – UPT”, um programa da CGU que é resultado de parceria com o Instituto Mauricio de Souza e tem como objetivo desenvolver conceitos de autoestima, solidariedade, respeito e tolerância, inclusão, democracia e combate ao buylling, desenvolvendo assim um ensino-aprendizagem colaborativo no sistema de ensino público, com foco nos estudantes do Ensino Fundamental I.

Fonte: Prefeitura de Lagarto